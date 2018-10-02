Сегодня аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев посетил с рабочей поездкой Сарыагашский район.

В ходе визита глава региона побывал в детском садике «Бес Жұлдыз», в котором воспитываются 450 детей.

Отметим, что на строительство дошкольного учреждения индивидуальный предприниматель Г. Гуламова привлекла инвестиции в сумме 1,1 млрд. тенге. В детском саду постоянной работой обеспечены шестьдесят человек. Аким области положительно оценил его работу и подарил детям подарки.

Кроме того в рамках поездки аким области принял участие в открытии детского сада «Ай-Мейірім», расположенного в сельском округе Дарбаза. В детском саду, построенном в рамках государственно-частного партнерства, воспитывают 75 детей.

На строительство и открытие объекта были выделены инвестиции в размере 178 млн. тенге. Сейчас в этом учреждении работают 28 человек. На церемонии открытия глава региона поздравил жителей с этим радостным событием, и отметил, что государство уделяет особое внимание сфере образования.

На сегодняшний день в Сарыагашском районе функционируют 203 детских сада. Местные власти намерены и дальше продолжить работу по увеличению числа дошкольных учреждений.

Пресс-служба акима Туркестанской области