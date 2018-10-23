С 21 по 30 октября 2018 года в Шымкенте проводится ХXVII международный турнир, посвященный памяти мастера спорта СССР Владимира Почивалова по пулевой и стендовой стрельбе.

Торжественное открытие турнира состоится 25 октября в 12 часов в спортзале Шымкентской городской школы высшего спортивного мастерства по ул. Казиева, 4.

Соревнования по стендовой стрельбе будут проходить на открытом стрельбище «Эльдорадо», по пулевой стрельбе — на базе стрелкового тира Шымкентской городской школы высшего спортивного мастерства.

В турнире примут участие более 200 спортсменов из пяти стран мира: Италии, Кыргызстана, России, Узбекистана и Казахстана (из Астаны, Алматы, Шымкента и Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской и Павлодарской областей).

На церемонии открытия турнира планируется участие министра гражданской авиации Кувейта Шейха Салман Аль-Сабах, а также Президента Федерации стрелкового спорта Арабских стран и Кувейта, генерального директора Азиатской конфедерации стрельбы Дуайч Алотайби.