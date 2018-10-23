Опасный челлендж с ездой по «встречке» в Алматы продолжил еще один лихач. В группе, где нарушители ПДД хвастаются своими «заслугами» перед друг другом, появились новые ролики незаконных «покатушек» по Аль-Фараби, передает NUR.KZ.

На кадрах одного из видео видно, как водитель на проспекте Назарбаева разворачивает авто на встречную полосу и произносит: «Специально для Нелегал и Робинзон».

Таким образом, нарушитель дает понять, что делает это намеренно, чтобы снять видео для пабликов.

В группе выложено несколько записей, судя по которым можно сделать вывод, что гонщик смог доехать до ВОАД.

Ранее администратор паблика Нелегал в Instagram, зарегистрированный также, как Робинзон, объявил о награде в 200 тысяч тенге тому, кто прокатится по встречной полосе на Аль-Фараби от Назарбаева до Аскарова.

Затем было сообщено об окончании челленджа. Однако, как свидетельствуют нынешние видеозаписи, это совсем не так.

Пользователи попросили принять меры к беспредельщикам.

В полиции Алматы заявили, что найдут и накажут причастных к подобного рода «играм».

Позже, как сообщает Zakon.kz, стражи порядка нашли этого лихача. Им оказался 19-летний житель Шымкента Куаныш Акым.

В отношении нарушителя было составлено 7 административных протоколов, в числе которых выезд на «встречку», управление ТС без номера, пользование телефоном, нарушение разметки, езда без водительских прав и др.

Кроме того, сейчас проводится расследование по уголовной статье «Хулиганство».

Напомним, благодаря этой группе «прославился» молодой алматинец Назар Роллан. Он выкладывал видео своих нарушений. За это ему пришлось выплатить ряд штрафов, посидеть под арестом в спецприемнике. Он также был лишен водительских прав.