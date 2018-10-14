В Казани, в сквере на пересечении улиц Назарбаева и Качалова, сегодня открылась скульптура «Тайказан». В церемонии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Скульптура «Тайказан» – это копия Тайказана в мавзолее Ясави в Туркестане (Туркестанская область, Казахстан). «Тайказан» является символом гостеприимства и плодородия. Казанский «Тайказан» выполнен из бронзы и передана в дар акиматом Восточно-Казахтанской области.

Высота казана — 1,7 метра, диаметр — 2,5 метра, высота постамента — 2,5 метра. Табличка выполнена из белого гранита, буквы выполнены из бронзы. Надпись на табличке гласит «Процветай, Казань! От Восточно-Казахстанской области» (на казахском языке).

Рустам Минниханов выразил слова искренней благодарности акимату Восточно-Казахтанской области за подарок. Он выразил уверенность, что композиция «Тайказан», символизирующая гостеприимство, послужит еще большему укреплению связей между братскими народами Татарстана и Казахстана. Татарстан вносит свою лепту в наше сотрудничество в рамках российско-казахстанского взаимодействия, сказал Р.Минниханов.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов пожелал процветания народам Татарстана и России. «Пусть будет вечной дружба между нашими народами», — сказал он и подчеркнул, что отношения развиваются динамично, отметил возрастающий товарооборот между Татарстаном и Казахстаном, в том числе и Восточно-Казахстанской областью. Даниал Ахметов сообщил о том, что уже посетил Казанский федеральный университет, где обучаются студенты из Казахстана, и выразил надежду на то, что сотрудничество в сфере образования и науки будет крепнуть.

Делегация Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан во главе с акимом Даниалом Ахметовым прибыла с рабочим визитом в Татарстан накануне. В рамках пребывания в Татарстане члены делегации планируют ознакомиться с промышленным, инвестиционным и туристическим потенциалом республики, обсудить возможные направления развития межрегионального сотрудничества.

Пресс-служба Президента РТ