В Туркестане переживают непомерный рост цен. В первую очередь подорожала недвижимость: в три и даже в четыре раза, передает телеканал КТК.

Небывалый спрос на жилье спровоцировал масштабный переезд госслужащих на новое место работы.

Рынок недвижимости на новый статус города отреагировал слишком уж рьяно. Цены ринулись вверх с такой скоростью, что даже риелторы в растерянности уже третий месяц. Особенно резво подскочила стоимость арендного жилья. Владельцы квартир, похоже, совсем забыли о приличиях. И теперь госслужащие, переехавшие в Туркестан, с трудом могут найти квартиру по карману.

«Государство выделяет им по 80 тысяч тенге на арендную плату. А они к этим 80 тысячам даже сами добавляют со своей зарплаты. Был ажиотаж, все начали разговоры вести, начали съезжать со своих квартир, освобождать, создавать условия, чтобы селить приезжих. Но никто не въехал из-за цены. Цена кусачая. Все начали в Кентау ездить, там дешевле», — говорит риелтор Гульзада Тойшибекова.

Цены в городе выросли в 3-4 раза и уже сравнялись с шымкентскими. Продавцы жилья и земельных участков теперь не торгуются. Говорят, сбавлять стоимость не будут: ведь приезжим все равно деваться некуда. Рынок недвижимости в Туркестане сейчас стоит. Очень много предложений и огромный спрос, но это как раз тот случай, когда закон рынка не срабатывает.

«Однокомнатная квартира в Туркестане стоит сейчас 5 миллионов тенге, двухкомнатная — 8-10 миллионов тенге. Сейчас поднялись цены. Трехкомнатные с 9 до 12 миллионов поднялись. Цены растут на глазах. Вот жители из Шымкента приезжают, они ужасаются от этих цен. Они не привыкли к таким ценам», — рассказывает риелтор.

Жизнь в новом статусе началась с новых цен и для самих туркестанцев. В местных кафе тоже подняли цены, тенге на 200. Люди говорят, что почти сразу подорожали продукты. Благо, овощи и фрукты на прилавках можно выбрать местные, которые существенно дешевле привозных.

Лук, картошку, морковь, капусту в Туркестане уже продают по 100 тенге, огурцы, помидоры и пучки зелени — по 150. Все же, несмотря на рост, все еще чуть дешевле шымкентских.

Туркестан лидирует среди городов и по самому дешевому тарифу на проезд — 40 тенге. Правда, люди опасаются, что глобальные перемены в жизни Туркестана спровоцируют дальнейший рост цен. И тогда о статусе самого дешевого города в стране придется забыть.