Отель RIXOS KHADISHA TURKESTAN обойдется предпринимателю Серикжану Сейтжанову в 10 миллиардов тенге.

В преддверии Дня города аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев принял участие в церемонии закладки капсулы на месте будущего пятизвездочного отеля «RIXOS KHADISHA TURKESTAN».

Ж.Туймебаев отметил, что проводимые мероприятия направлены на становление города Туркестан культурной столицей тюркского мира.

По словам акима области Жансеита Туймебаева, им станет RIXOS KHADISHA TURKESTAN. По его мнению, отель такого уровня необходим для развития туристического потенциала области.

«Наш регион богат историческим и культурным наследием и памятниками. Как известно, такие места посещает большое количество туристов. Поэтому мы должны максимально улучшить туристическую инфраструктуру. Кроме того, чтобы достойно встретить иностранных гостей, необходимо оказывать качественные услуги. И в этом плане большое значение оказывают гостиницы высокого уровня. Если город удобен для передвижения туристов, то, соответственно, возрастает количество туристов», — сказал Туймебаев.

Общая стоимость проекта — 10 миллиардов тенге. Строительные работы планируется завершить в декабре 2019 года.

Гостиница будет построена на собственные средства предпринимателя Серикжана Сейтжанова, который входит в ТОП-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана. Это президент и владелец нефтяной компании «Саутс-Ойл», а также цементного завода Standart Cement и единственного в Казахстане завода по производству цианида натрия Talas Investment Company.