В Туркестанской области 32-летняя женщина в один день стала матерью восьмерых детей.

В областном перинатальном центре №1 выписали тройню. Жительница Сарыагашского района села Ушкын 32-летний Улжалгас Бактыбаева стала матерью 8 детей. Айберика, Байсерика и Гульсиму дома ждут пятеро братьев и сестер.

Так как младенцы родились преждевременно, каждый их них весил около 2,5 килограмма. Сейчас состояние здоровья матери и ребенка стабильное, – говорят врачи.

Многодетная мать работает помощником воспитателя в детском саду. В течение недели врачи наблюдали за новорожденными. Родители тройняшек благодарны врачам перинатального центра.