Власти Костанайской области нашли средства на строительство одного из социальных объектов в Туркестане. Об этом в ответе на официальный запрос сообщили в акимате региона, сообщает Informburo.kz.

«Костанайской областью планируется построить в Туркестане здание Ассамблеи народа Казахстана. В ближайшее время будет начата работа по разработке проектно-сметной документации на строительство этого объекта с последующей её реализацией», – сказано в ответе.

В акимате не уточнили, какую сумму планируют выделить на строительство. Также не назвали причины, по которым ранее в управлении экономики и бюджетного планирования региона сообщили, что в бюджете области нет средств на подарок Туркестану.

В Туркестанской области за счёт инвесторов реализуют 29 приоритетных проектов, 17 из них по поручению Президента Казахстана построят крупные национальные и частные компании, а 12 – регионы Казахстана. В списках зданий и проектов значатся такие объекты, как восточная баня, ипподром и амфитеатр.