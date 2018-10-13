Приграничная территория Туркестанской области и Республики Узбекистан составляет 958,76 километра. Регион граничит с Ташкентской, Сырдарьинской и Джизакской областями соседнего государства.

По данным Департамента государственных доходов Туркестанской области на границе с Узбекистаном действуют 6 таможенных постов. По автотранспортным средствам установлены пункты «Казыгурт», «Жібек Жолы», «Қапланбек», «Б. Қонысбаев», «Атамекен», также по железнодорожным вагонам имеется 2 контрольно-пропускных пункта.

Сейчас таможенный пост «Б. Конысбаев» работает в штатном режиме. Пропускная способность грузовых автомобилей данного контрольно-пропускного пункта составляет – 100 единиц. Грузовые перевозки осуществляются через две полосы: «вход» и «выход».

11 октября 2018 года примерно в 01:00 перед въездом в таможенный пункт «Б. Конысбаев» со стороны Республики Казахстан около 200 автомобилей простояли в пробке. В течение суток через таможенный пункт Республики Узбекистан были перевезены 152 грузовых, 17 легких, в общей сложности 169 автомобилей. Осмотр каждого автомобиля занимает 7-9 минут.

В департамент государственных доходов по Туркестанской области и таможенному посту со стороны водителей Республики Узбекистан заявлений о вымогательстве денег не поступило.

В настоящее время график работы дежурства перешли на двухдневный усиленный режим. Данный вопрос контролируется департаментом. Кроме того, были проведены разъяснительные работы с перевозчиками, и была создана специальная рабочая группа.

Пресс-служба акимата Туркестанской области