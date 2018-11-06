Деньги запланированы в республиканском бюджете на 2019-2021 годы.

Сенатор Али Бектаев на презентации проектов законов о республиканском бюджете и трансферте из Нацфонда на 2019-2021 годы в Сенате возмутился затягиванием сроков газификации населённых пунктов в Туркестанской области, передает informburo.kz.

«Есть газопровод Бейнеу – Бозой, и в рамках этого проекта только в Туркестанской области 8 районов, 823 населённых пункта и более 720 тысяч населения должны были обеспечить газом. Но, к сожалению, несмотря на то, что газопровод построили уже как 6 лет, даже 10% населённых пунктов не обеспечены этим топливом», – сказал Али Бектаев.

Вице-министр энергетики РК Сабит Нурлыбай пояснил, что из 12 сейчас реализуют 6 проектов по газификации региона.

«В следующем году из бюджета 1 млрд 243 млн если будут выделены, в 2020 году – более 2 млрд тенге запланировано выделить и в 2021 году – 7 млрд 330 млн. По вашему вопросу мы совместно с компанией «КазТрансГаз» ещё прорабатываем вопрос газификации тех районов, которые вы озвучили», – ответил он.

Это объяснение не удовлетворило сенатора Аскара Бейсенбаева.

«Несколько лет назад презентовали, ленточку разрезали, факел зажгли и сказали, что Туркестан газифицировали. Казалось бы, вопрос решён. Сегодня решается большой вопрос – это переезд областного центра в Туркестан. Люди переезжают, находят помещения, на работе холодно, где они живут – тоже холодно. Сегодня только малая часть Туркестана газифицирована. Теперь узнаём, что газификацию Туркестана разделяют на несколько этапов. Второй этап будет в 2020 году и третий этап – в 2021 году. Где здесь логика? Я бы хотел, чтобы Правительство ещё раз к этому вопросу вернулось и заново пересмотрело свою позицию», – заключил он.

В апреле 2017 году сообщалось, что средства на газификацию в ряде населённых пунктов Сарыагашского района выделят из Нацфонда.