Медики Туркестанской области в течение месяца на 100 % будут обеспечены компьютерами.

Медицинские учреждения Толебииского, Арысского района, города Ленгер Толебииского района и центральная детская больница города Туркестан получили моноблоки. Каждой больнице выделено по 190 компьютеров, таким образом на 100% обеспечены техникой все медицинские учреждения: больницы, поликлиники, медицинские и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).

Все медицинские учреждения Туркестанской области, в том числе и сёлах до конца месяца будут полностью компьютеризированы.

Единая медицинская информационная система облегчит работу медиков, позволяя работать по принципу единого окна. У каждого гражданина будет электронный паспорт здоровья и со следующего года все записи, начиная с рождения ребёнка и далее, будут храниться в этом электронном паспорте.

Цифровизация здравоохранения Туркестанской области реализуется в 4 направлениях:

1. Оздоровление и профилактика

2. Ранее выявление болезней

3. Оказание медицинской помощи

4. Управление заболеванием и реабилитация

В Туркестанской области 38 медицинских организации подключены к медицинской информационной системе, то есть 100%. Из 38 медицинских организации 38 (100%) медорганизации ведут частичный безбумажный документооборот. Из 121 медицинской формы на электронный формат переведены 74 (61,1%) медицинские формы. До конца текущего года планируется перевести оставшиеся.

Проводятся активная информационно-разъяснительная работа среди населения, в социальных сетях, СМИ о внедренных инфокоммуникационных технологиях. В каждой поликлинике области созданы посты цифровой грамотности. Через данные посты было обучено 22,7% населения (свыше 393 тыс. человек), к 2020 году планируется обучить цифровой грамоте 50% населения. В последнее время наметилось активное использование мобильного приложения: динамика роста пользователей мобильных приложений среди интернет активного населения (от 20-60 лет) повысился с апреля месяца текущего года с 0,3% до 25% (план 25%), что в цифрах составляет рост с 2871 до 229 836 пользователей. Ожидание приема у узкого специалиста по 11 направлениям сократилось до 4-5 дней вместо нескольких недель, как это было раньше.

Еще одним направлением является раннее выявление болезней через доврачебные и смотровые кабинеты, цифровые смотровые и цифровые флюороосмотры. За счет чего имеется возможность повысить процент выявления флюоронасторожности до 30%.

Доля предварительной записи на прием к врачу на сегодня составляет 58%.

В Туркестанской области создан 1 768 871 (98%) электронный паспорт здоровья. 4 525 (100%) врачей и 14 695 (100%) среднего медицинского работника обучены медицинской информационной системе.

При реализации цифровизации отрасли здравоохранения в конечном итоге предполагается значительное сокращение визитов в поликлинику, сокращение «живых» очередей и времени получения результатов исследования, а также получение результатов анализов, консультации и рецептов не выходя из дома. Вся информация о собственном здоровье доступен в онлайн — режиме.