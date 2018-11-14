Тарифы на коммунальные услуги в Шымкенте будут пересматривать.

Об этом стало известно сегодня в ходе совещания в акимате города. Аким Шымкента призвал монополистов пересмотреть тарифы в сторону понижения в соответствии с поручением Главы государства.

Директор антимонопольного ведомства сообщил, что сейчас Комитет занимается пересмотром всех тарифов монополистов. И первые положительные моменты уже есть. Так, не смотря на заявку монополиста, тариф на тепло оставили без изменения.

По словам элетроэнергетиков, на конечный тариф влияет закупочная стоимость. И если она будет пересмотрена, то и тариф на электроэнергию для конечного потребителя тоже.

Подобного мнения придерживается и глава газоснабжающей организации. Так, 50% тарифа на электроэнергию сегодня составляет закупочная цена. Что касается газа, то при тарифе 34,4 тенге за 1 куб, закупочная стоимость составляет 24, 245 тг.

Руководитель водного хозяйства Анарбек Орман согласен, в Шымкенте самый высокий тариф на воду. В свою очередь он с учетом призыва главы государства сообщил о готовности пересмотреть тариф с учетом имеющихся резервов. В то же время, необходимо в жителях воспитывать культуру рационального использования воды, уверен Анарбек Орман.

Г. Абдрахимов поблагодарил монополистов за готовность поддержать идеи Главы государства по повышению благосостояния казахстанцев и призвал их повысить заработные платы своим сотрудникам, как это уже сделали и планируют сделать многие шымкентские предприниматели.

Что касается тарифа на транспорт, то он, по мнению акима Шымкента, намного ниже реальных затрат пассажироперевозчиков. Тем не менее, повышать тариф на проезд в Шымкене не будут. А чтобы транспортники могли нормально работать, акимат планирует использовать один из двух инструментов. Первый – дотации, второй – социальная карта жителя Шымкента.