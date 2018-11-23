Общественный деятель Аружан Саин сделала информационное сообщение по делу мальчика из поселка Абай Туркестанской области, передает ИА «NewTimes.kz».

Местонахождение семьи мальчика, пострадавшего он насилия в поселке Абай Туркестанской области, которое держалось в строжайшей тайне, оказалось рассекречено. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Аружан Саин.

В настоящее время идет судебный процессу по делу о насилии, в котором участвую мать и ребенок. Ребенок находится под охраной государства, поэтому даже в поездках ребенка сопровождают сотрудники УБОП города Алматы. Место проживания семьи, адрес школы, где учится мальчик — все это держится в секрете.

«Несколько дней назад в квартиру, где проживает ребенок с матерью пришла инспектор ИДН, объяснив, что в полицию города Алматы было направлено письмо из суда Туркестанской области, для обеспечения явки матери и ребенка на судебное заседание. На котором они были, причем, ни одно заседание мама и сторона ребенка не пропустили! Зачем просить обеспечение явки потерпевшего ребенка и его мамы, когда они оповещаются положенным по закону способом, и мать участвует во всех заседаниях? Тем более, сторону потерпевшего ребенка представляют два адвоката!» — пишет она.

По словам Саин, мать ребенка и так запугана.

«Адрес их проживания теперь известен, и, таким образом, получается, распространяется судебным органом Туркестанской области, многим чиновникам и работникам правоохранительных структур, которой семья не доверяет. Что это было? Если цель была напугать семью — она достигнута. Хорошо, что ребенок пока под охраной УБОП! Но это же не дело, и так сколько перенес малыш и его мама и бабушка, и до сих пор нет покоя? У всех одна мысль — поскорее бы все закончилось, чтобы ребенок имел возможность все забыть, как страшный сон, и жить дальше», — пишет Аружан Саин.

Она отметила, что ее фонд оказывает помощь семье, в том числе и юридическое сопровождение, помогает в организации поездок на судебные заседания.

Также, она рассказала, что фонд помогает семье еще одного ребенка, в аналогичном деле по предполагаемому насилию со стороны старшеклассников в поселке Казыгурт того же Сарыагашского района.

«Там возобновлено следствие, которое было почему-то прекращено, а теперь дело передано из РОВД района в ДВД Туркестанской области. Картина вокруг этого дела такая же, как в Абае. Семья напугана, и вынуждены были уехать оттуда! Бросить все и искать крышу над головой в другом городе, чтобы защитить сына! Мы просим всех, кто может там, наверху, держать на контроле и наблюдать, чтобы все было строго по закону в суде по делу ребенка из поселка Абай, и в следствии по делу мальчика из поселка Казыгурт», — написала Аружан Саин.

В марте этого года на юге Казахстана разразился небывалый скандал. Бабушка 7-летнего мальчика из села Абай Сарыагашского района ЮКО полгода обивала пороги кабинетов, жалуясь, что ее внука, ученика 1 класса, по его словам, несколько месяцев избивают и насилуют старшеклассники из соседней школы.

Газета «С-ИНФОРМ» Сарыагашского района, сообщившая эти факты, связала попытки замять скандал с тем, что директор одной из школ села Абай — сноха депутата местного маслихата и председателя профсоюза в системе районного образования, а ее деверь является одним из больших начальников в ДВД Южно-Казахстанской области.

История мальчика имела эффект разорвавшейся бомбы. Казахстанские НПО и волонтеры организовали для ребенка и его бабушки поездку в Алматы для проведения независимой экспертизы. Но их силой сняли с поезда и увезли в полицию. Позже выяснилось, что это была спецоперация ДВД ЮКО. О ЧП с мальчиком на расширенном заседании политсовета партии «Нур Отан» высказался глава государства Нурсултан Назарбаев.

Расследование длилось 8 месяцев. В начале августа следственной группой генеральной прокуратуры производство следственных действий по уголовному делу о сексуальном насилии над малолетним ребенком в селе Абай Туркестанской области окончено. Генпрокуратура сообщила, что к суду будет привлечен один из четырех обвиняемых подростков. Ему уже исполнилось больше 14 лет, и по закону он уже несет ответственность за подобные преступления. В отношении других подростков ввиду их малолетства дела были прекращены.

В конце сентября в Шымкенте начался суд. В связи с особой тяжестью обвинения дело рассматривается межрайонным специализированным уголовным судом. Процесс проходит полностью в закрытом режиме. Журналисты в зал не допускаются, имена участников процесса, как со стороны подсудимого, так и пострадавшего — не разглашаются.