Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов сообщил, что планирует полностью пересесть на велосипед, а также призвал весь аппарат акима поддержать инициативу, передает Tengrinews.kz.

«Скорее всего, я полностью пересяду на велосипед и буду ездить на работу на велосипеде, как зима пройдет. Мы хотим сделать Шымкент велосипедным городом, чтобы все студенты, вся молодежь ездила на велосипедах. У нас теплый климат, зима длится максимум два месяца — в январе-феврале. И то это 0-5 градусов тепла. Я думаю, велосипед станет в будущем основным транспортом Шымкента», — заявил Абдрахимов.

По его словам, подчиненные поддержат инициативу градоначальника. «Вы же понимаете, если я пересяду, остальные все тоже пересядут. Мы проводим беседы, я никого не заставляю, я просто призываю их. И действительно, большинство из них говорит: «Давайте». Потому что на велосипедах ездить — это кайф, для здоровья полезно, на бензин тратиться не надо, парковать не надо машину», — отметил он.

По словам Абдрахимова, 2019 год в Шымкенте будет посвящен созданию велосипедной инфраструктуры. «Многие считают, что велосипед — это просто сел и поехал. На самом деле там нужна специальная инфраструктура, чтобы никто не мог сбить тебя, чтобы ты мог повернуть направо, налево, знал свой маршрут», — добавил он.

В 2016 году Абдрахимов на посту акима Шымкента первым купил годовой абонемент на пользование велостанциями. Тогда он рассказывал, что каждый день добирается на работу и обратно на велосипеде, и всем посоветовал следовать его примеру.