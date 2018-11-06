Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции предлагает пересмотреть порядок назначений на должности корпуса «А», сообщает Курсив.

В частности, конкурсный отбор в кадровый резерв предлагается проводить на конкретную должность в два этапа: квалификационный экзамен на базе Агентства и собеседование в Национальной комиссии по кадровой политике.

Как отметил на брифинге директор Департамента государственной службы АДГСПК Жаркын Тлеукенов, такой подход позволит проводить более качественную оценку кандидатов, усилит принципы меритократии и задействует институт социального лифта.

Кроме того, предлагается повысить статус руководителей аппаратов центральных госорганов и акимов областей аналогично ответственным секретарям. В этой части, ссылаясь на то, что институт ответственных секретарей позволил снизить сменяемость с 17 % до 6,5 %, он предложил придать руководителям аппаратов центральных госорганов, акимов областей и городов Шымкента, Астаны и Алматы статус ответственных секретарей.

При этом он подчеркнул, что изменение статуса руководителей аппаратов предполагает ежегодную оценку их работы администрацией президента, что повысит прозрачность и подотчетность деятельности.

Параллельно Жаркын Тлеукенов отметил необходимость введения механизма быстрого найма на должности корпуса «Б» путем перехода с трехэтапного на двухэтапные конкурсы.

«В настоящее время на проведение всех трех видов конкурсов (первый внутренний, второй внутренний, общий конкурс) затрачивается до 50 рабочих дней. Кроме того, технология проведения первого и второго внутренних конкурсов идентична (за исключением круга кандидатов: в первом случае – служащие данного госоргана, во втором – все госслужащие), в то время как общий конкурс имеет существенные отличия (более расширенный пакет требуемых документов, включающий сертификат о прохождении тестирования – Авт.). В этой связи, предлагается объединить первый и второй внутренние конкурсы. Это сократит время на их проведение на 15 рабочих дней. Данный подход не нарушит карьерную модель системы, а придаст ей большую мобильность», — пояснил спикер.

При этом он отметил целесообразность рассмотреть возможность внеконкурсного назначения талантливых и профессиональных кадров по решению Национальной комиссии по кадровой политике. Так, в настоящее время данный механизм применяется только для граждан Казахстана, работающих в международных организациях, судей, депутатов, а также политических государственных служащих. Тогда как в целях выстраивания более гибкой системы, предлагается расширить данный перечень лицами, имеющими соответствующий опыт работы в компаниях, входящих в топ-50/100 списка Fortune-500 или обладающих степенью PhD лучших университетов мира, входящих в топ-20/30.