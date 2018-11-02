Прокуратурой Тюлькубасского района выявлены грубые нарушения экологического законодательства и санитарных правил в средних школах.

Установлено, что на протяжении длительного времени учебные заведения района хранили на территории школ и на складах опасные отходы — пришедшие в негодность энергосберегающие люминесцентные лампы, содержащие ртуть (от 1 до 5 гр.).

По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора отделом образования обеспечен вывоз порядка 2 тыс. люминесцентных и 100 светодиодных ламп с 32 школ района с контингентом в 16 тыс. учащихся.