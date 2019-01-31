Курс тенге в четверг укрепляется к доллару, прибавляя к нему на 12:15 по времени Астаны 0,21% и поднимаясь к отметке 380,28 тенге за доллар.

Укрепление казахстанской валюты наблюдается на фоне сообщения о росте ВВП Казахстана в 2018 году. В прошлом году этот показатель увеличился на 4,1%, тогда как в 2017 году вырос только на 4%, а в 2016 году – на 1%.

Кроме того, в 2018 году Казахстан смог увеличить объем добычи нефти на 4,7% по сравнению с показателем за 2017 год – до более чем 90 млн тонн.

Вероятно, отыгрывая эти позитивные данные, в течение дня тенге сможет еще немного укрепиться, двигаясь к отметке 379 тенге за доллар.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club