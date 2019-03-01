В микрорайоне № 1 города Ленгера (Толебийский район Туркестанской области) сегодня от отравления газом скончались четверо человек — жители двух квартир на 4 этаже многоквартирного дома, сообщает NUR.KZ.
В одной из квартир погиб один человек, во второй квартире — семья из 3 человек. В настоящее время на месте происшествия работает комиссия ЧС, которая выясняет все подробности.
По предварительной версии, люди погибли от угарного газа — житель квартиры на нижнем этаже установил у себя газовую колонку, а трубу дымохода вывел в вентиляционный канал, что привело к загазованности квартир на верхнем этаже.