В Туркестанской области полицейские посетили мавзолей Арыстанбаб.

В канун празднования Наурыза сотрудники полиции Отырарского РОП в рамках реализации программы Елбасы Н. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» посетили мавзолей Арыстанбаб, одну из главных святынь Туркестанской области, расположенный в Отырарском районе. Целью данного мероприятия – ознакомление молодых полицейских с историей родного края, воспитание у стражей порядка высокого чувства патриотизма, верности родине и служебному долгу.

В ходе экскурсии сотрудники мавзолея рассказали полицейским об истории мавзолея и жизни знаменитого религиозного проповедника Арыстанбаба, духовного наставника Ходжи Ахмеда Ясави. Стражи порядка ознакомились с историческими экспонатами, посвященные деятельности Арыстанбаба, с его книгами и с другими историческими ценностями, а также осмотрели помещения мавзолея.

Как отметил заместитель начальника Отырарского РОП подполковник полиции Г. Курманбеков, проведение подобных мероприятий способствует положительному формированию духовно-нравственных качеств личности у молодых полицейских, расширению кругозора, духовному развитию и познанию истории родного края.

В завершении полицейские Отырарского РОП поблагодарили сотрудников мавзолея за познавательную экскурсию, а также сделали несколько фотографий на память.