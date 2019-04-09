В Туркестанской области идет активная борьба с вредителями, а именно марокканской саранчой, которая способна серьезно навредить сельскому хозяйству, если не заняться ее уничтожением прямо сейчас.

Обработка против марокканской саранчи в Келесском районе начнется уже завтра. Приготовлена вся необходимая техника, каждая канистра содержит 500 литров химикатов, которых хватает на обработку 50 га земли.

Корвет, даклоприд и комбат, — это все названия самых эффективных препаратов для обработки полей от вредителей. Кроме того в труднодоступных для машин местах используется специальная обработка газом. Благодаря таким усилиям удалось уничтожить многие виды саранчи, — говорят специалисты.

«Если два года назад мы работали в Туркестанской области по трем видам саранчи, то в 2019 году мы планируем обработать поля только против Марокканской саранчи. Остальные два вида не обрабатываются. Они не представляют опасности, их уже практически нет», — рассказал Алмабек Марс, заместитель председателя инспекции агропромышленного комплекса.

Заметно сократился и объем обрабатываемой земли, если в 2018 г. было заражено 270 тысяч гектаров земли, то на сегодня этот объем уменьшился почти в три раза. В 2019 году из госбюджета было выделено более 70 миллионов тенге для борьбы с крылатой пожирательницей. Будут обработаны 80 тысяч га земли по Туркестанской области.

Жания Алимжан