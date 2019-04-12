В Шардаринском районе волонтеры помогают бороться с браконьерами на водохранилище.

Вместе с егерями добровольцы выезжают в рейды, потому что в этот период нелегальные рыболовы особенно активны. Апрель — время нереста и рыбачить на водоемах строго запрещено. Однако браконьеров это не останавливает. Подробности узнал корреспондент Шакир Омаров.

Для егерей на Шардаринском водохранилище апрель — горячая пора. В середине весны здесь активизируются браконьеры, которые устанавливают свои сети в местах нереста рыбы. Километровые ловушки мешают размножаться подводной живности. Из-за нелегальных рыболовов на водохранилище может резко сократиться популяция ценных рыб. В борьбе с браконьерством егерям помогают волонтеры.

Сергей Ефремов, волонтер: «Наша цель — борьба с браконьерами совместно с егерями Охотзоопрома и местными жителями. Будем вытаскивать сети браконьеров, ну и, естественно, будем освобождать рыбу и отпускать, если они остались в живых. По тому что, браконьеры, как правило, пользуются сетями китайского производства. Сейчас нерест, рыба должна оставить потомство».

Весной река Сырдарья, несущая свои воды, в Шардаринское водохранилище, разливается, подбираясь к населенным пунктам очень близко. Это создает выгодные условия для местных жителей, решивших порыбачить, несмотря на запрет. Рыболовы расставляют сети, а через несколько дней приходят за большим уловом. Вот тогда браконьеры и попадаются в руки егерей.

Ловля рыбы в период нереста грозит экологической проблемой. На водоеме может резко сократиться популяция подводной живности, а особенности ценных видов рыбы. В сетях, расставленных браконьерами, егери обнаружили десятки мертвых рыб.

Уласов Данияр, начальник егерской службы: В Шардаринском водохранилище прошли рейдовые мероприятия Егерской службы совместно с волонтерами по сбору браконьерских сетей. Как видите, более десятки километров сетей удалось собрать. Сейчас время икромета, с 1 апреля отлов рыбы запрещен. В Шардаринском водохранилище с 2015 года добыча рыбы с помощью сетей категорически запрещена».

Живых рыб, спасенных из рыболовных сетей, егери выпускают в открытую воду. Пойманных браконьеров наказывают по закону.