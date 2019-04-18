На одной большой площадке для дискуссий, кажется, собрались все известные бизнесмены страны. На инвестиционно-предпринимательском форуме Silk Way Shymkent Summit говорят об успехах и предлагают проекты, на которых можно неплохо заработать.

То ли специально, то ли для эффекта, спикеров приглашают на сцену под музыку из эпохального фильма «Звездные войны». Показать свою значимость — не проблема. У шымкентцев это всегда получается сделать эффектно. Сначала в идеи шымкентцев не верят, а после — просятся сюда работать.

Габидулла Абдрахимов, аким Шымкента: «Когда мы говорили про Шымкент сити, нам никто не верил. Называли нас кремлевскими мечтателями. А сейчас, они же просятся к нам, работать там, где это казалось невозможным. Я верю в нашу идею, а теперь эта же идея уже становится реальной и видимой. Мы растем».

А расти есть куда. Впереди Шымкента, правда не намного, Алматы и Нур-Сулатан. Так говорят бизнесмены. Алия Жунисова — модельер, а Камила Талгат планирует развивать кино в Шымкенте. Обе девушки в третий мегаполис приехали в первый раз. В первую очередь, отмечают гостеприимство, только потом предприимчивость.

Камила Талгат: «Я уверена, что Шымкент — это не паханное поле, но нужно понимать, что вспахать его сложно. Тут площадка кому попало не поддастся. Подобные форумы нужны для местных, чтоб они смогли развить свои идеи и воплощать их в реальность».

На организацию форума потратили 28 миллионов тенге. Это того стоило, уверяют организаторы.

Рашид Аюпов, председатель правления СПК Шымкент: «Мы решили провести форум для нашей платформы. Такие спикеры, которые сегодня работают на наших площадках, могут много рассказать, могут дать основу нашим идеям и толчок вперед!»

Айдын Рахимбаев: «У Шымкента много конкурентоспособных точек, которых нет у многих. Здесь все есть для развития своего дела. Главное — не сидеть на месте. Мы работаем тут давно и будем работать еще дольше. Шымкент нас принял».

На форуме подняли проблемы среднего и крупного бизнеса, развития женского предпринимательства. Спикеры призвали выходить на совершенно новый уровень. Максимально используя имеющиеся ресурсы и возможности. Бизнесмены готовы и дальше делиться своим предпринимательским опытом и стратегиями развития бизнеса в Казахстане.

Шуддин Саидов