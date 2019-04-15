В Туркестанской области в целях профилактики экологических преступлений и правонарушений проводятся очередные рейдовые мероприятия. С 1 по 30 апреля проходит рейдовое мероприятие «Тюльпан».

На сегодняшний день выявлено 8 фактов незаконного сбора тюльпанов Грейга, занесенных в Красную книгу. Согласно статье 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан проводится досудебное расследование. Управление полиции Туркестанской области напоминает, что тюльпаны «Грейга» и «Кауфмана» находятся под угрозой исчезновения и постановлением правительства от 31.10. 2006 года занесены в Красную книгу.

Напомним, что Статья 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами, гласит, что за «Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания – наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.