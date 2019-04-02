Полицейские Келесского района задержали преступника, который похитил из машины золотые украшения на 20 миллионов тенге.

В конце марта 2019 года в Келесский РОП с заявлением обратился местный житель о том, что на одном из рынков из его автомашины неизвестные похитили сумку с золотыми изделиями.

Как пояснил потерпевший, занимающийся реализацией ювелирных украшений, пропажу сумки он обнаружил при возвращении с рынка домой. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила 20 миллионов тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Келесского РОП по статье 188 УК РК «Кража».

Для раскрытия преступления в полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников Келесского РОП. Полицейские провели комплекс оперативных мероприятий, опрос очевидцев преступления, а также проверили камеры видеонаблюдения, установленные на рынке.

На одной из камер видеонаблюдения полицейские обнаружили возможного подозреваемого и приступили к его розыску.

В результате сотрудники Келесского РОП по «горячим следам» его задержали. Им оказался ранее судимый житель г. Жетысай Туркестанской области, который признался в содеянном. При обыске полицейские изъяли у задержанного большую часть похищенных золотых изделий. Изъяты в качестве вещественных доказательств ценные вещи возвращены законному владельцу.

В настоящее время по факту кражи чужого имущества проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Полицейскими выясняется причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений.

В свою очередь, житель Туркестанской области выразил огромную благодарность сотрудникам полиции Келесского РОП за высокий профессионализм и оперативность и за то, что стражи порядка вернули ему ценные вещи и задержали преступника.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть более бдительными внимательными к своему имуществу. Не стоит оставлять автомашины без присмотра и по возможности стоит парковать транспортное средство на охраняемые стоянки. При оставлении автомашин на длительное время, следует использовать хорошо освещённые участки улиц и дорог, в т.ч. оборудованные системами видеонаблюдения.

Стоит оборудовать автомашины противоугонными системами и охранной сигнализацией. Не следует оставлять ключи и ценные вещи в автомашине, а двери и окна открытыми, даже если отходите от нее на короткое время.

Жанар Есенбекова