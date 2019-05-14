Если я скажу, что сегодня быть модным легко, то совсем не погрешу против истины. Сейчас не то, что тридцать лет назад, когда модную вещь шили только на заказ по выкройке из заграничного журнала. Сегодня все по-другому – заходи в любой большой сетевой магазин одежды и выбирай. Последние тенденции уже ждут тебя на вешалках.

Сейчас производители одежды должны очень быстро реагировать на тренды. Если хочешь, чтобы твои вещи купили, поворачивайся пошустрее. Покупатель пошел «грамотный», как сейчас говорят, «насмотренный». Увидела девушка в интернете последний показ и назавтра хочет купить в магазине такую же вещичку. Пусть не такого качества, но очень похожую по виду.

Что мы будем носить этим летом, если просто отдадимся на волю производителей одежды, которые все уже решили за нас? В общем, все довольно комфортно для нашей жары. К счастью, нам больше не предлагают кошмарный пластик и латекс. Ну невозможно в сорок градусов это носить, какими бы модными нам не хотелось казаться. Сегодняшнее летнее направление – пышность, прозрачность, побольше дырочек и летящих деталей. В общем, чтобы ветерок гулял по телу.

Оборки, воланы, рюши, рукава-буфы, кружева – все они правят бал в нынешней летней моде. И чем больше на вашем платье, юбке или кофточке таких деталей, тем лучше. Девушки-модели на подиумах прямо-таки напоминают распустившиеся цветы.

К слову, о цветах. Огромные розы из ткани, украшающие одежду, еще недавно считались чуть ли не пошлостью, и мы, глядя на них, кривили носики: «фу, как старомодно». Забудьте! Сейчас огромные розы на плечах, талиях и даже спинах – крик моды.

А банты и бантики. Они украсили не только модные платья, но и сумочки, и босоножки, и аксессуары. В общем мода решила поиграть даже не в ультраженственность, а попросту впасть в розовое детство.

Сюда же прекрасно вписываются и вещи, выполненные в технике кроше, напоминающие те, что когда-то крючком вязали наши бабушки. Помните, салфетки, накидки на подушки? Если у вас есть такая бабушка или вдруг вы сами научились у нее этому ремеслу, то срочно принимайтесь за работу и вяжите себе самые модные вещи сезона – легкие хлопчатобумажные платья, кофточки-сетки, ажурные жилеты.

Модные принты, которые также хорошо поддерживают тему суперженственности, – горох (его очень много в разных модных коллекциях), цветы, восточные мотивы.

Как распознать в магазине модные этим летом брюки и джинсы? Брюки, в основном легкие и широкие – из марлевки, штапеля, шелка, вискозы. Джинсы тоже легкие, свободные и… вываренные. Штаны, рубашки и комбинезоны из «варенки» – самое то.

Тем из нас, кто предпочитает одеваться посдержаннее, очень понравится другая модная тенденция лета – тотал-беж. Одеться с головы до ног в бежевые оттенки, значит показать, что вы в курсе последних трендов. Или… что вы самодостаточный человек с хорошим вкусом. Что еще приятнее.

На голове этим летом носим шляпы, панамы и почти забытые банданы. Шляпы самые разные: с узкими и широкими полями, лаконичные и украшенные все теми же бантами и цветами. Если вам идут банданы и платки, то вы счастливица – настало ваше время. Способов интересно повязать платок на голове множество. Один из них перед вами.

Яна Котт