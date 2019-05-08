В Казахстане природными очагами ККГЛ являются территории Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и г. Шымкент.

Ежегодно в неблагополучных по ККГЛ регионах республики регистрируется от 9 до 25 случаев ККГЛ.

В 2018 году в республике было зарегистрировано 18 случаев заболевания ККГЛ среди населения республики, из них 5 случаев в Туркестанской области, 9 – в Жамбылской и 4 – в Кызылординской области.

Из 18 случаев 4 – с летальным исходом, в том числе по одному случаю в Жамбылской, Кызылординской областях и 2 случая в Туркестанской области. Необходимо отметить, что случаи заболевания ККГЛ с летальным исходом ежегодно регистрируются во всех эндемичных регионах.

В текущем году зарегистрирован один завозной случай (из Узбекистана) Конго-Крымской геморрагической лихорадки с летальным исходом в Жамбылской области у 10-летнего ребенка гражданки Узбекистана, прибывшей с родителями из Кыргызской Республики 6 апреля т.г., уже в стадии заболевания.

Причиной стабильного существования природных очагов является обитание на этой территории клещей переносчиков вируса ККГЛ. Клещи при укусе инфекцию передают от одного теплокровного животного к другому и в том числе человеку по замкнутому кругу через кровь. Основным источником инфекции является клещ.

Кроме того, в этих регионах сельскохозяйственные животные и домашние птицы также являются источником инфицирования человека ККГЛ при уходе за ними, при дойке, особенно при проведении стрижки, забое сельскохозяйственных животных.

Усугублению этой ситуации способствуют антисанитарные условия в населенных пунктах (накопление навоза, бытового мусора в сараях и стихийные свалки, трупы животных вокруг населенных пунктов), которые приводят к размножению клещей.

Последние эпидемиологические исследования в нашей республике показали, что собаки и домашние птицы также являются переносчиками вируса ККГЛ.

Для предотвращения распространения ККГЛ необходимо своевременное проведение противоклещевой обработки. Причем для эффективной обработки дезинсекционными препаратами территории необходимо обязательно провести предварительную механическую очистку.

Комитет охраны общественного здоровья МЗ РК проводит мероприятия по профилактические и предупреждению заболеваемости населения ККГЛ:

– в период эпидемиологического сезона ведется еженедельный мониторинг эпидемиологической и эпидемиологической ситуации;

– вокруг всех неблагополучных по ККГЛ населенных пунктов проводится противоклещевая обработка территории для создания санитарно-защитных зон;

– проведены семинары с медицинскими работниками, в целях повышения настороженности к ККГЛ;

– санитарно-просветительная работа среди населения по ККГЛ, в ходе которых разъясняются первые признаки заболевания, а также необходимость обязательно и своевременно обращаться в медицинские организации в случае укуса клеща;

– в медицинских учреждениях, находящихся в природном очаге ККГЛ создан запас противовирусных препаратов и иммунизированной плазмы для лечения больных ККГЛ.

Одномоментно с организациями санитарно-эпидемиологической службы проводится противоклещевая обработка буферных зон (кустарники, водопои и других места стоянки сельскохозяйственных животных в окрестностях постоянных или временных населенных пунктов), скота и скотопомещений, специалистами ветеринарной службы.

В целях защиты от ККГЛ, населению рекомендуем:

— При стрижке животных пользоваться перчатками, после снятия перчаток необходимо вымыть руки мылом. Не допускать раздавливание клещей руками.

— При выходе на природу или на пастбище в эндемичных по ККГЛ регионах необходимо для предотвращения укусов клещей одевать одежду из плотной светлой ткани с длинными рукавами. Брюки должны быть заправлены в носки и в закрытую обувь. Периодически внимательно осматривать себя и свою одежду на предмет выявления клеща.

— Открытые части тела и одежду обработать реппеллентами;

— При появлении укуса клеща, проявлении первых симптомов заболевания с внезапным подъемом температуры, часто (70%) предшествующим ознобом, появлением интенсивной головной болью, ломотой во всем теле, иногда тошноты и рвоты, кровотечением из носа, десен, гиперемией кожи лица, шеи и верхней половины туловища необходимо незамедлительно обратиться к врачу;

— В населенных пунктах расположенных в природном очаге ККГЛ необходимо регулярно проводить очистку территории от навоза и мусора, выкашивание и сжигание сорной растительности, расчистку кустарников, ремонт и заделку щелей, трещин, нор с предварительной заливкой их мазутом, автолом, креолином. Желательно глину и другой строительный материал, используемый для заделки трещин и нор в животноводческих помещениях, предварительно пропитывать указанными веществами.