В Шымкенте 5 463 выпускника подали заявки на участие в ЕНТ

Из 8080 шымкентских выпускников заявки на участие в ЕНТ подали 5463. Тестирование будет проходить в городе в пяти центрах Единого национального тестирования. Это: база ЮКГУ им. М.Ауезова, ЮКГПИ, Международного университета Silk Way, университета «Шымкент», Регионального социально-инновационного университета.

Согласно приказу Министерства образования и науки РК №687 «О проведении Единого национального тестирования» ученики 11 классов города Шымкента сдавали в январе и марте ЕНТ на платной основе.

Заявки на участие в ЕНТ на платной основе в январе подали и прошли 1318 из 8 080 выпускников. В результате по городу средний балл составил 64,3. А в марте заявки на участие в ЕНТ подали и сдали 4472 школьника. Средний балл по городу составил 74,46.