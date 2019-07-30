Распоряжением главы государства назначен аким Шымкента Ерлан Айтаханов.

К. Токаев назначил Айтаханова Ерлана Куанышовича акимом города Шымкента. Президент Республики Казахстан подписал соответствующий указ.

Ерлан Айтаханов родился в 1971 году. Имеет два образования — экономическое и юридическое, кандидат экономических наук.

Ерлан Куанышевич начал работать экономистом в банке. С 1995 по 2012 годы проработал на различных позициях в казахстанских банках, в компании «Казахстан Темир Жолы».

Он занимал различные руководящие должности при Министерстве транспорта и коммуникаций, в Агентстве по защите конкуренции и естественных монополий, начальником финансовой инспекции по Акмолинской области. Также он занимал должность заместителя акима ЮКО. С 2012 года Ерлан Айтаханов работал государственным инспектором при Администрации Президента РК. Был заместителем акима Южно-Казахстанской области.

Назначен новый глава Шымкента. Акимом Шымкента назначен Ерлан Айтаханов..Шымкент қаласында әкім ауысты Шымкент қаласының әкімі қызметіне Ерлан Айтаxанов тағайындалды.Ерлан Қуанышұлы 1971 жылы дүниеге келген. Мамандығы экономист, заңгер. Еңбек жолын отандық банктердің бірінде экономист болып бастаған..Ерлан Айтаxанов бұған дейін үш жылдан астам уақыт Түркістан облысы, Отырар ауданын басқарған..Естеріңізге сала кетейік, Ғабидолла Әбдіраxымов Шымкент қаласын екі рет басқарып, елдің сүйікті әкіміне айналып үлгерген. Алғаш рет ол 2015 жылдың тамызында әкім болды. 2018 жылдың маусымында мегаполис қалаға қайта әкім боп келді..#otyrarnews Опубликовано Otyrar Вторник, 30 июля 2019 г.

До последнего времени был акимом Отырарского района Туркестанской области.