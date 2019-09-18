134 тонны овощей и другой растительной продукции вернули за неделю в Казахстан российские таможенники, передает «Хабар 24».

Причина – в нарушениях единых карантинных требований, действующих на территории Евразийского экономического союза. 11 попыток незаконного ввоза пресекли в Челябинской области.

Сотрудники Россельхознадзора выявили отсутствие маркировок, недействительные фитосанитарные сертификаты. Фуры следовали в Екатеринбург, Красноярск и другие города России.

Товар экспортировали не только из нашей страны, но и из Кыргызстана. Перевозчиков российская сторона привлекла к административной ответственности.