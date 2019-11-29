Виноват в этом дорожном происшествии пьяный водитель автомобиля «Лада Гранта».

Авария произошла ближе к полуночи 29 ноября на пересечении Темирлановского шоссе с улицей Мангельдина.

По рассказу очевидцев, автомобиль «Лада Гранта» на большой скорости, двигаясь по Темирлановскому шоссе в сторону Янги шахара, на запрещающий сигнал светофора выехал на перекресток, где столкнулся с автомобилем ДПС.

От удара «Ладу» развернуло и она по инерции, выехав на встречную полосу, столкнулась еще с тремя автомобилями. И лишь опрокинувшись, автомобиль остановился. В этом происшествии пострадал пассажир виновника происшествия. Он получил множество ушибов, перелом ребра и был госпитализирован бригадой медиков кареты скорой помощи. Автомобилям причинен значительный материальный ущерб.

При прохождении экспертизы на состояния опьянения система Алкотестер показала у виновника ДТП более одной промиле алкоголя в организме.

После вынесения решения суда водителю не только придется возмещать причиненный ущерб, но и на долгий срок проститься с водительским удостоверением.

Шакир Умаров