Побывавшего в рабстве жителя Алматы, арестовали за кражу

Житель Алматы обратился к журналистам первого канала «Евразия» и заявил, что его 1,5 года насильно удерживали взаперти в небольшом поселке Туркестанской области, близ Шымкента.

По словам 47-летнего Юрия Смирнова, его били, заставляли выполнять тяжелую работу и практически не кормили. Сбежать удалось, говорит Юрий, только тогда, когда мучители сломали ему ногу. В больнице ему удалось вырваться на волю.

По словам мужчины, до Алматы он шел пешком. Родных у Юрия Смирнова нет, воспитывался он в детском доме. Данный факт зарегистрирован в ДП Туркестанской области по статье 126 УК РК. Проводится досудебное расследование. Для выяснения всех обстоятельств в Алматы выехала опергруппа из числа областной полиции. Правда ли, что мужчина находился в рабстве, установит следствие. Сейчас известно только то, что три года назад Юрия Смирнова объявили в розыск за совершение кражи.

«Данная и информация зарегистрирована в едином реестре досудебных расследований ДП Туркестанской области. В соответствии со статьей 126 УК РК проводится досудебное расследование. В ходе расследования установлено, что данный мужчина находился в розыске начиная с 2017 года Алматинским районным департаментом полиции ДП Алматы, за совершение кражи», — рассказала Салтанат Каракозова, руководитель пресс-службы департамента полиции Туркестанской области.

Оказалось, что с 2017 года мужчина скрывался под чужой фамилией. В настоящее время он взят под стражу сотрудниками ДП г. Алматы.

Анастасия Новикова