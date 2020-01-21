Первый заместитель акима Шымкента назначен акимом мегаполиса.

Приказ о назначении Айтенова М.Д. акимом города Шымкента подписал Президент Республики Казахстан К. Токаев.

С 27 декабря прошлого года он был назначен на должность первого заместителя акима Ерлана Айтаханова.

Мурат Айтенов родился 30 октября 1981 г. Уроженец Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанской области).

Образование: 2004 г. — Краснодарский военный институт им. генерала армии С.М. Штеменко.

Трудовая деятельность: 2004-2006 гг. — старший инженер-начальник дежурной смены отдела специальной связи при Министерстве обороны Республики Казахстан, г. Астана. 2006-2008 гг. — заведующий крестьянским двором АО «Астана — Өнім» УДП Республики Казахстан.

2008-2010 гг. — эксперт сектора координации производственной деятельности отдела по управлению подведомственными организациями Управления делами Президента РК.

2010-2012 гг. — заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления делами Президента Республики Казахстан.

2012-2013 гг. — заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления делами Президента Республики Казахстан. 2013-2017 гг. — руководитель аппарата Управления делами Президента Республики Казахстан Республики Казахстан.

2017-2019 гг. — заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан. С 27 декабря 2019 г. — первый заместитель акима города Шымкента.

Напомним, что Ерлан Айтаханов сменил на посту Габидуллу Абдрахимова 30 июля 2019 года.