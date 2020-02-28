Семья Токтара Тулешова, экс-хозяина шымкентского пивзавода, требует заработную плату. Четыре жены и две дочери бывшего пивного короля Шымкента уверяют, что они больше года проработали в ТОО «Дархан Group» — это официальное название пивзавода.

Они уверенныв том, что предприятие задолжало им от 13 до 27 млн тенге. Шесть членов семьи Тулешова обратились с заявлением о взыскании заработной платы в Енбекшинский районный суд в декабре прошлого года. Сделали они это через доверенных лиц. Факт задолженности ТОО» Дархан Group » по заработной плате для этих граждан подтвержден инспекцией труда. Однако гражданское дело суд оставил без рассмотрения.

Напомним, бывший хозяин шымкентского пивзавода, Токтар Тулешов, был осужден на 21 год. Его осудили за истязания, организацию убийства, похищения, незаконное лишение свободы, создание и руководство экстремистской группировкой или участие в ее деятельности и по другим статьям. Также он осужден за финансирование преступной группы, действия, направленные на насильственный захват власти, незаконное обращение с наркотиками.

Анастасия Новикова