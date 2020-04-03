Глава духовной столицы страны Рашид Аюпов рассказал о том, почему на территорию Туркестана заехали военные.

Во время прямого включения на телеканале «Отырар» градоначальник пояснил, что солдаты нескольких гарнизонов приехали в Туркестан на помощь.

«Военные приехали, здесь они будут оказывать помощь. Тут же будут обрабатывать и дезинфицировать территорию и оказывать необходимую поддержку населению», — сказал Рашид Аюпов аким г. Туркестана.

Как пояснил, глава духовной столицы ситуация в городе стабильная. Ажиотажа по поводу цен на продукты нет. Аюпов призвал жителей сохранять спокойствие и, главное — оставаться дома.

Шуддин Саидов