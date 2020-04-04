В областном центре Туркестанской области строительные работы будут продолжаться. Рабочие строго соблюдают меры безопасности.

Об этом сообщил первый заместитель акима области Косман Айтмухаметов, объехавший несколько строительных объектов в городе Туркестане, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

По его словам, рабочие обеспокоены тем, не остановятся ли строительные работы в связи с введением режима чрезвычайного положения.

«В связи с чрезвычайным положением главный санитарный врач области определил дополнительные ограничения. Но они не затронут строительные работы. Рабочие должны строго соблюдать все меры безопасности. На сегодня никаких нарушений не зарегистрировано. Все в норме», – говорит К. Кайыртайулы.

Первый заместитель акима области подчеркнул, что есть небольшие проблемы с доставкой строительных материалов из Шымкента. Но в результате двухсторонних переговоров, эта проблема решена положительно.

На сегодняшний день на 35 объектах города Туркестан работает 3261 строителей в смену. Все они местные жители.

Нужно отметить, всех рабочих обязали соблюдать масочный режим. На каждом объекте работают медицинские пункты, измеряется температура всех работников. Они обеспечены антисептиками для обработки рук. Расстояние между ними не должно быть менее двух метров. На строительных объектах вывешены плакаты с информацией о том, как защититься от коронавируса.