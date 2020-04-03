По состоянию на 3 апреля в Туркестанской области коронавирусная инфекция выявлена еще у 3-х граждан. В общей сложности в регионе зарегистрировано 19 случаев заболевания.

Один из заболевших 1992 года рождения, уроженец села Косбулак Сайрамского района, ранее контактировал с гражданином, прибывшим из Объединенных Арабских Эмиратов.

Коронавирусная инфекция также выявлена у женщины 1991 года рождения и у ребенка 2019 года. Пациенты находились в тесном контакте с женщиной, прибывшей на поезде из Нур-Султана.

Таким образом, на сегодняшний день 10 случаев зарегистрированы в Жетысайском районе, 2 в городе Кентау, 1 в городе Арысь, 3 в Мактааральском, 1 в Ордабасинском и 2 в Сайрамском районах. Все они контактировали с больными, у которых ранее подтвердили COVID-19.

В настоящее время пациенты изолированы и получают лечение. Также принимаются меры по выявлению и изоляции граждан, кто был в контакте заболевшими. Пресс-служба акима Туркестанской области