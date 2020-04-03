В Туркестанской области зарегистрированы 19 случаев коронавируса

По состоянию на 3 апреля в Туркестанской области коронавирусная инфекция выявлена еще у 3 граждан. В общей сложности в регионе зарегистрировано 19 случаев заболевания, сообщает Пресс-служба акима Туркестанский области.

Из них 10 случаев зарегистрированы в Жетысайском районе, 2 — в городе Кентау, 1 в городе Арысь, 3 — в Мактааральском, 1 — в Ордабасинском и 2 — в Сайрамском районах.

Все они контактировали с больными, у которых ранее подтвердили COVID-19.

В настоящее время пациенты изолированы и получают лечение. Также принимаются меры по выявлению и изоляции граждан, кто был в контакте заболевшими.