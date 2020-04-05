Благотворительная акция, которая началась в селе Курбан Ата Жетысайского района Туркестанской области, сегодня продолжилась благодаря волонтерам из села «Жеңістің 40 жылдығы» сельского округа Атамекен совместно с сотрудниками МСО «Молодежный ресурсный центр».

Разновозрастная и активная сельская молодежь села, по согласованию со старейшинами аула устанавливает контрольно-пропускные пункты вдоль въезда в населенный пункт, проводит дезинфекционные работы в каждом останавливающемся транспорте и разъяснительные беседы.

Кроме того, благодаря меценатству сельских активистов раздали обед примерно 300 людям, дежурившим в режиме карантина на контрольно-пропускных пунктах в этом районе.

Надо отметить, в целях предотвращения распространения эпидемии, активизации мер по предотвращению увеличения числа инфицированных людей, обеспечения безопасности жителей села, активисты не забыли дезинфицировать и населенный пункт за свой счет.

Атамекеновцы отмечают, что данное благое начинание будет продолжена в дальнейшем.

Региональная служба коммуникаций Туркестанской области