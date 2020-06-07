Из соседней страны прибыло в караване помощи 150 тысяч медицинских масок, 2500 защитных костюмов, 150 тысяч медицинских перчаток, 1000 термометров и 440 коек.

Сегодня в город Туркестан в рамках поручения Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиеева прибыла гуманитарная помощь в трех грузовых автомашинах, сообщает otyrar.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Заместитель акима Туркестанской области С. Калкаманов от имени жителей региона выразил прибывшим гражданам благодарность. В ходе встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Казахстане С. Ниязходжаев отметил, что в критические часы братские страны должны поддерживать друг друга.

Из соседней страны прибыло в караване помощи 150 тысяч медицинских масок, 2500 защитных костюмов, 150 тысяч медицинских перчаток, 1000 термометров и 440 коек.

Данная помощь будет распределена среди медицинских учреждений Туркестанской области.