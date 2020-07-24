Незаконный груз задержали на таможенном посту «Капланбек», сообщает пресс-служба Департамента государственных доходов по Туркестанской области.

В полночь при досмотре автомобиля, который направлялся из Узбекистана в Казахстан, при сканировании был обнаружен незадекларированный товар. Гражданин Казахстана пытался незаконно перевезти через границу пестициды «Препарат AKARA BIO» (акарицид). У него были обнаружены 50 упаковок, в каждой из которых были по 4 пятилитровые тары. Стоимость незаконной находки составляет 1 454 545 тыс тенге.

Несколькими днями ранее через этот же таможенный пост другой гражданин Казахсана пытался провезти незадекларированные табачные изделия. Его автомобиль направлялся в Узбекистан и при таможенном досмотре были обнаружены спрятанные 600 пачек табачных стиков «Heets». Как выяснилось, вез он их из Российской Федерации.

Все материалы по данному факту переданы в правоохранительные органы для дальнейших следственных мероприятий.