Наконец-то это случилось. Кажется, уже последние из законопослушных в стране, самые стойкие, идеологически несгибаемые стали сомневаться в компетентности нашей власти.

А причиной такой метаморфозы стала пандемия коронавируса, наглядно показавшая, что самый опасный вирус в нашей стране – вовсе не «корона», а коррупция и безответственность, читай – неэффективность власти. Вы знаете, сколько средств в Казахстане тратят на борьбу с коронавирусом? Сотни миллиардов. Только на создание вакцины выделено 1,5 млрд тенге. А где она? Другие страны уже заявили об окончании испытаний. А мы? Если эта задача изначально была нам не по плечу, нечего было и заявлять о ней.

Как сообщается на сайте lsm.kz, более 266 млрд тенге хранится в резерве правительства на случай непредвиденных ситуаций, включая вспышку новой волны коронавируса. Об этом LS сообщили в министерстве финансов.

По информации министерства, на борьбу с первой волной коронавирусной инфекции в рамках проводимых противоэпидемиологических мер выделено 153,4 млрд тенге. Из них 26,6 млрд тенге – из резерва правительства, 125,3 млрд тенге – в рамках уточнения республиканского бюджета, 1,5 млрд тенге – на разработку вакцины против COVID-19 путем перераспределения средств бюджета.

«В настоящее время министерством здравоохранения совместно с министерством индустрии и инфраструктурного развития и министерством национальной экономики проводится работа по оценке необходимых действий и расчет по возможным расходам бюджета на II волну борьбы с коронавирусной инфекцией. По итогам данной работы будет рассмотрено выделение дополнительных средств на данные цели», – заключили в Минфине.

НЕ ВЕРЬТЕ! Потому что мы не знаем, где эти средства, как их может ощутить рядовой казахстанец?! Ведь лечимся мы от этой вирусной заразы сами, переплачивая спекулянтам за лекарства, системы, маски, дезсредства, кислородные баллоны, оплачивая из своего кармана услуги медсестер, ставящих нам и нашим близким уколы и капельницы… На каком-то сайте написали, что тем, кто лечится амбулаторно, в домашних условиях, лекарства принесут на дом. Держите меня семеро! Ага, принесли! Муж онлайн лечился от двусторонней пневмонии (в больничном врач, буквально, не глядя, написала диагноз – наружный отит), потратили порядка 90 тысяч тенге. Никаких бесплатных лекарств к нам домой не принесли. Так что – и про это – НЕ ВЕРЬТЕ!

Про спекулянтов я не погорячилась. У нас сейчас в аптеках так подорожали лекарства, что каждую из аптек спокойно можно отнести к фармспекулянтам. 10 таблеток обычного цитрамона стали стоить 96 тенге! Или я долго живу, или что другое, но я помню то же количество цитрамона по 20 тенге. В аптеке по улице Мангельдина, 34 одна ампула лекарства «Цефтриаксона» продается по 750 тг, а в аптеке по той же улице, но в доме 42 он продается по 170 тенге! А ведь нам обещали, что государство наладит контроль над необоснованным повышением цен на медикаменты. НЕ ВЕРЬТЕ! Неправда это, они этой проблемой почти не занимались, или результат проверок пошел «мимо кассы». Это даже президент признал. На селекторном совещании по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции Касым-Жомарт Токаев признал «… сохраняются дефицит лекарств и очереди, выявляются факты завышения цен на жизненно важные препараты. Процветает теневой рынок». А вот этому можно верить. Правда, поздноватая констатация фактов.

НЕ ВЕРЬТЕ и про контроль над ценами на основные продукты питания в период коронавирусной пандемии. Да они за это время подорожали процентов на 20, если не больше.

Что это за власть, которая не может удавить тотальную спекуляцию?! Ведь все рычаги в ее руках!

Большое сомнение вызывает приказ, рожденный в недрах Министерства труда и соцзащиты населения Казахстана, в котором предусматривается выплата средств за продуктово-бытовые наборы за июль. Казахстанцы будут получать выплаты на банковские карты с 20 июля и до конца месяца. Во-первых, это же было обещано и весной, в начале периода ЧП. НЕ ВЕРЬТЕ! Никто из моих знакомых инвалидов так и не получил обещанных денег за продуктовый набор.

Первый замакима Шымкента Ербол Садыр в прямом эфире нашего телеканала даже участливо разъяснял: «Чтобы избежать контакта большого количества людей мы решили эквивалентную сумму за продуктовый набор перечислять инвалидам на карточки». И вот опять! Ждите, мол, в июле. Очень сомнительное обещание – это раз. А второе – на что хватит этих обещанных 5556 тенге (двух МРП)? На 3 кг мяса с костями или парочку куриц, моих ровесниц, умерших естественной смертью? И это, напомню, на месяц! Чтоб они, «авторы» этого подаяния, сами доживали свой век на такую сумму! И вот опять – НЕ ВЕРЬТЕ!

Объявили о начале июльских выплат по 42 500 тенге. Опять же список тех, кому они не положены, больше того, кому они положены. Соцсети сразу же отреагировали такими сатирическими замечаниями: «Условия получения 42 500 тенге. 1. Доказать потерю дохода. 2. Убедить в потере дохода. 3. Показать видео доказательство, что даже не находил на улице деньги. 4. Доказать, что даже не у кого взять в долг. 5. Показать выписку с карты всех родственников, друзей и знакомых, что они не могут вам занять. И так далее».

Еще один факт. Обещали инвалидам оплатить коммуналку на 15 000 тенге за два месяца. Где эти деньги?! Их нет! Опять – НЕ ВЕРЬТЕ пустым, безответственным обещаниям!

На том селекторном совещании по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции с участием Касым-Жомарта Токаева также были затронуты вопросы проведения тестирования граждан. Там тоже – фальш на фальши. Затем последует вакцинация. А вот тут можно здорово отыграться за все предыдущие мучения.

В соцсетях стали распространять рекомендации на тему «Что делать ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ!» Возьмите на заметку и вы. В нашем государстве подобное может вскоре очень даже пригодиться. Итак: «Ни в коем случае не отказываться от вакцины, напротив, запросите ряд документов:

— сертификат качества на препарат;

— сведения о производителе препарата;

— документы, лицензии производителя препарата.

а) выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

б) документы о допуске и аккредитации фирмы.

с) действующие лицензии фирмы.

— сертификаты испытаний препарата.

— побочные действия препарата.

— документы о страховом покрытии при последствиях и его сумма.

— документы лица, которое делает прививку:

а) обучение;

б) аттестация;

c) допуск к работе;

д) медицинская книжка;

с) сертификат об отсутствии COVID-19.

После предоставления ВСЕХ документов, нужно взять под роспись один образец препарата на анализ, далее сдать его на химический анализ воды в лабораторию.

После этого нужно взять ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО С ВАМИ НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ ПОСЛЕ УКОЛА, это обязательное условие!!! Распечатайте это требование и выдавайте ПОД РОСПИСЬ тем лицам, кто хочет сделать СОМНИТЕЛЬНУЮ вакцину. Обязательно сделайте МАКСИМАЛЬНЫЙ репост ВСЕМ, вместе мы – сила!»

И еще. На вышеупомянутом селекторном совещании было заявлено, что «Наблюдается увеличение количества коек для инфицированных граждан. Однако это происходит за счет закрытия других медицинских центров. В результате доступ граждан к получению медицинской помощи заметно сократился. Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимам постепенно восстановить оказание плановой медицинской помощи людям с хроническими заболеваниями, а также беременным женщинам». Как можно этому верить, когда до сих пор слышишь, что то одного, то другого больного не взяли на госпитализацию из-за, якобы, отсутствия свободных койко-мест? НЕ ВЕРЬТЕ этому!

Пораспрашивайте своих знакомых, наверняка половина из них или уже переболела, или еще болеет, а кто-то, возможно, уже умер. Дело архисерьезное. Не верьте бодрым рапортам госчиновников! Им лишь бы в кресле удержаться, «отбить бабки» за получение должности, да отщипнуть от коронавирусного «пирога» свой кусочек с коровий носочек.

НЕ ВЕРЬТЕ! Лучше всего – включать мозги и подвергать поступающую информацию сомнениям. Аналитические способности у нас пока не атрофировались. Помните об этом!

Фарида ШАРАФУТДИНОВА