Сегодня в Туркестан из соседней Республики Узбекистан прибыло 142 тыс коробок с лекарствами на общую сумму 100 млн тенге.

В том числе «Раствор аскорбиновой кислоты для инъекций» — 1 млн 420 тыс. ампул, «Ампулы для инъекций Дексаметазон» – 100 тыс. флаконов, и «Аспарин» – 30 тыс. ампул.

В мероприятии по приему необходимых медицинских препаратов приняли участие заместитель акима области С.Калкаманов, руководитель областного управления общественного здравоохранения М. Пашимов, а также главные врачи городских поликлиник.

«Сегодня из соседнего государства в регион прибыл необходимый запас медикаментов для больных при пандемии коронавируса. Данные препараты будут распространены во все медицинские организации области и аптеки. Прибывший груз сможет обеспечить до 2 месяцев пациентов области. В ближайшую неделю из Турции также прибудет дополнительный запас лекарственных средств. В целом, акиматом области на обеспечение населения необходимыми лекарственными средствами из местного бюджета выделено 500 млн тенге», — сказал руководитель управления Марат Пашимов.