В этом году власти взялись за благоустройство берегов реки Ленгерка.

Речка Ленгерка за много лет заросла мусором, грязью и непроходимыми зарослями. Но теперь все здесь изменится кардинальным образом: Вокруг реки обустроят прогулочную зону.

Коспай Кожанов, заместитель акима г. Ленгер:»Берег реки озеленим, высадим цветы. Мы постараемся создать все условия для горожан и гостей Ленгера. Вдоль набережной появятся игровые площадки, площадка для стрит-воркаута, а ветераны смогут играть здесь в шахматы».

Благоустройством займутся и в самом райцентре Толебийского района. Ленгер, по заверению главы района, преобразится. Завораживающий вид на город и его окрестности откроется со смотровой площадки.

Бауыржан Омарбеков, аким Толебийского района: «Уже готова смотровая площадка, оттуда видны красоты нашего края. Работа по благоустройству продолжается. Причём не только в Ленгере. В каждом населенном пункте Толебийского района».

К 175-летию великого Абая в Ленгере построят аллею. Памятник великому сыну казахской степи воздвигнут при поддержке местных предпринимателей.