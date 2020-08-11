В Шымкенте активно ведется работа по подготовке школ к новому учебному году.

Аким города Мурат Айтенов посетил школу-лицей №24 им. C. Ерубаева, где ознакомился с работой школы и ходом подготовительных работ на 2020-2021 учебный год.

На сегодняшний день в городе функционирует 742 образовательных учреждений с охватом 320 тысяч учащихся, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

По словам Мурата Айтенова, в Шымкенте ведется строительство 13 школ (6 новых, 7 пристроек) и 2 школ искусств. Из них, до конца текущего года будут сданы в эксплуатацию 8 школ. Из них 4 новые, 4 пристройки на 5 100 мест, также 2 школы искусств на 300 мест. Вместе с этим, строительство 5 школ, из них 2 новые, 3 пристройки являются переходящими на 2021 год. В результате, количество аварийных школ сократится с 2 до 1, а количество трехсменных школ – с 19 до 14.

«Планируется, что в 172 школах будут учиться более 222 тысяч учащихся, в 1 класс пойдут более 24 тысяч детей. На сегодняшний день во всех учебных заведениях 100% завершены ремонтные работы системы отопления и опрессовки. Наряду с этим, в 25 учреждений, отапливаемые отдельными котлами, транспортируется 4 793 тонн твердого и 190 тонн жидкого топлива. В настоящее время в 15 учреждениях проводится капитальный ремонт, в 17 учреждениях устанавливаются спортивные площадки, в 36 школах – теплые туалеты. Ведется работа по государственным закупкам на установку камер видеонаблюдения последнего образца и турникетов в 30 школах», — сказал аким.

Отметим, что в новом учебном году для полного обеспечения учеников 11-классов и для приобретения дополнительных учебников составлены договора с издательствами. В настоящее время доставлено из издательств 60% учебников, работы по приобретению учебников планируется завершить 25 августа текущего года.