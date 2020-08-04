На селекторном заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации противоэпидемических мероприятий.

О текущей ситуации по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане доложил министр здравоохранения РК Алексей Цой.

В Казахстане на 3 августа т.г. зарегистрировано 93 820 больных, из них получают лечение – 27 597, выписано – 65 132 (69,4 %), умерло – 1091. В целом по республике отмечается снижение зарегистрированных случаев в сравнении с прошлой неделей на 18%.

«За 4 недели карантина наблюдается снижение занятости коек на 56%, из них реанимационных на 36%. Возросло число выздоровевших до 69,4%. Снизилось число вызовов скорой помощи, в том числе по вопросам коронавируса на 40%. Показатель репродуктивности инфекции снизился на 24% т.е., с 1,2 до 0,89. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения», — сообщил А. Цой.

По его словам, динамика показателя репродуктивности инфекции (количество людей, которых инфицирует один больной) рассчитывается на основе регистрации подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Показатель более единицы говорит о тенденции роста инфицированных пациентов. Уровень репродукции вируса ниже единицы является свидетельством снижения количества инфицированных людей от одного зараженного человека.

«До введения строгих ограничительных мер показатель репродукции составлял 1,2. Через две недели после введения карантина мы наблюдаем устойчивую тенденцию снижения показателя репродукции. Отложенная положительная динамика обусловлена инкубационным периодом инфекции 14 дней», — сказал министр.

С 23 июля отмечается стойкая тенденция к снижению показателя репродукции инфекции и на 4 августа данный показатель снизился до уровня 0,89. Что еще раз подтверждает эффективность введенного карантина и принимаемых повсеместных мер по стабилизации ситуации. С эпидемиологической точки зрения, важно, чтобы данный показатель был ниже единицы.

Как отметил А. Цой, на 4 августа картина показателя репродуктивности, практически во всех регионах, кроме Акмолинской, Костанайской областей, достигли переломного уровня не выше единицы.

«В связи с изменением подходов к учету статистики с 1 августа, Министерством здравоохранения на основе данных за первых десять дней августа будет произведен перерасчет показателя репродукции. Дальнейшая оценка ситуации в регионах нами будет продолжена», — подчеркнул А. Цой.

По словам министра, требование по ношению масок коснулись практически каждого казахстанца. Министерством проведен анализ международного опыта эффективности ношения масок. Так, мультипликативный эффект масочного режима через 1 месяц снижает эффект репродукции вируса до 4 раз.

«Как мы сообщали ранее, если человек в маске заражается на 30% меньше, что мультипликативно отражается на количестве зараженных людей через один месяц с 300 до 85 зараженных соответственно. В совокупности с социальным дистанцированием, мультипликативный эффект достигает уровня заражаемости до 1 человека в месяц», — отметил министр здравоохранения.

А. Цой также остановился на внесенных изменениях в приказ по организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий, касательно ношения масок.

«Ношение масок обязательно в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения; в общественном транспорте; в общественных местах на открытом воздухе. За исключением следующих категорий: детей в возрасте до пяти лет; лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 человек при соблюдении социальной дистанции; и лиц, имеющих медицинские противопоказания. Также возможно нахождение без масок на открытом воздухе в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции», — проинформировал глава ведомства.

Как подчеркнул А. Цой, ношение масок должно стать полезной привычкой в обществе. К сожалению, это на сегодня крайняя временная необходимость. Обязательное обеспечение масочного режима станет дополнительным фактором для снижения темпов прироста распространения заболевания, поскольку сокращает передачу инфекции среди населения.

«Хочу обратить внимание, что благодаря усилению санитарных требований за последние четыре недели отмечается значительное снижение заболеваемости населения во всех регионах. В среднем по стране ежесуточный прирост заболеваемости снизился почти в полтора раза», — резюмировал министр здравоохранения.