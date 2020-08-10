В момент проверки в игротеке находились около 40 человек.

Участковые инспекторы отдела местной полицейской службы Управления полиции Абайского района Департамента полиции города Шымкент провели рейдовые мероприятия по контролю соблюдения карантинного режима, сообщает Polisia.kz.

В результате установлен компьютерный клуб “The Square”, расположенный по улице Байдибек би, который работал, нарушая карантинные требования. В данной игротеке находились около 40 человек.

Для привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 425 КоАП РК “Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов ”за несоблюдение требований Постановления Главного государственного санитарного врача по городу Шымкен данные материалы отправлены в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Абайского района города Шымкент.