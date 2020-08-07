Обвинительные приговора по делам, ранее оконченным Антикоррупционной службой, вынесены чиновникам Казахстана.



Состоялись 18 обвинительных приговоров в отношении 20-ти лиц по ранее оконченным уголовным делам Антикоррупционной службой.

К лишению свободы приговорено – 2 лица, к ограничению свободы – 3, к штрафу – 15, общая сумма штрафа составила порядка 62 млн тенге (61 842 500 тенге). Осуждено 7 руководителей различного уровня.

27 июля 2020 года приговором суда г.Туркестан к 7 годам лишения свободы каждый, осуждены: руководитель Управления культуры Туркестанской области Исабек Н.Е. и руководитель отдела данного Управления Абдуллаева Д.

Исабек подозревался в получении взятки в сумме 700 000 тенге при посредничестве Абдуллаевой Д. за назначение на руководящую должность в ГКП «Областной историко-краеведческий музей» Туркестанской области.

30 июля 2020 года приговором Келесского районого суда Туркестанской области осужден аким Жамбылского сельского округа Курманалиев Б. и ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 12 млн тенге.

Он подозревался в получении взятки в сумме 400 тыс. тенге, за положительное решение вопроса о выдаче земельного участка по государственной программе «Нурлы Жер» на территории Жамбылского сельского округа.

30 июля 2020 года Шуским районным судом осуждены: руководитель КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области» Есеев Б.Ж. и директор Специализированного многоотраслевого КГП на ПХВ «Питьевая вода-Шу отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Шуского района» Джиенбеков Б.К. и приговорены к штрафу в размере 20 млн. тенге каждый, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Они подозревалась в хищении бюджетных средств в сумме 2 млн тенге, предназначенных на текущий ремонт водопроводных сетей в населенных пунктах Шуского района, путем перечисления на расчетный счет ИП Джунусовой Г.А. и дальнейшего их обналичивания.

3 августа 2020 года Махамбетским районным судом руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района Атырауской области» Ершиков М. осужден к штрафу в размере 5 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Он подозревался в неоднократном получении взяток в сумме 145 тыс. тенге от индивидуальных предпринимателей Махамбетского района за подписание актов выполненных работ в рамках субсидирования расходов по обеспечению населения района питьевой водой, выделенных по государственной программе «Развитие регионов» и завладении путем мошенничества денежными средствами на сумму 160 тыс. тенге под предлогом оказания финансовой помощи для организации встречи руководства акимата Атырауской области.

6 августа 2020 года приговором Коргалжынского районного суда осужден директор ГККП «Агротехнический колледж с.Коргалжын при Управлении образования Акмолинской области» Коспанов А. и приговорен к 3 годам ограничения свободы.

Он подозревался в хищении бюджетных средств более 3 млн тенге, путем служебного подлога и злоупотребления должностными полномочиями.

Осужденные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Вместе с тем, осуждено 10 лиц по факту дачи взяток должностным лицам, по факту мошенничества 2 лица и по факту злоупотребления должностными полномочиями 1 лицо.