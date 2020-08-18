Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев в ходе онлайн конференции, посвященной вопросам экологического образования.

В ней приняли участие министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр информации и общественного развития Аида Балаева, эксперты отрасли Жаксыбек Кулекеев, Мурат Абенов, Арман Кашкинбеков, Татьяна Немцан, Светлана Могилюк и другие.

Магзум Мирзагалиев напомнил, что, по поручению Президента, после недавних случаев с жестоким избиением тюленей, варварским загрязнением озера Кобейтуз, Борового и др., сегодня прорабатывается вопрос введения в школах страны предмета по экологии. Однако, подчеркнул министр, экологическое образование детей не должно ограничиваться только соответствующим предметом в школе.

«Считаю, что это должна быть комплексная работа всего общества, всех заинтересованных госорганов, а также учителей, экспертов и, прежде всего, родителей, так как воспитание, как вы знаете, начинается с семьи, — сказал министр. — Именно поэтому министерство организовало такую встречу с экспертами для более детального обсуждения вопроса и диалога с общественностью».

По его словам, Минэкологии готово оказать всестороннюю поддержку этой инициативе. Так, для более живого, интерактивного обучения детей в ведомстве готовы организовать экскурсии для школьников в нацпарки, создать специальный детский образовательный эко-лагерь.

В свою очередь, министр информации и общественного развития Аида Балаева также выразила мнение, что повышение экокультуры и экообразованности должно быть комплексным, поэтому необходимо внедрять работу во всех отраслях жизни.

«Действительно, от экологических проблем отвернуться сложно. Они всегда были и остаются в ряду наиболее важных и чувствительных тем, — отметила в ходе выступления на онлайн-конференции Аида Балаева. — Ведь те вандальные факты, которые имели место… это, к сожалению, социальный диагноз, который подлежит срочному полному образовательному и правовому лечению».

«Экологическое просвещение нужно рассматривать в контексте воспитательной работы в школе в целом. Мы сейчас говорим о ценностно-ориентированном воспитании в школах, и важной частью этой общей концепции, как раз станет экологическое воспитание, сказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

Каждый из спикеров в ходе онлайн-конференции поделился своими предложениями по развитию экологического образования в стране.

По итогам встречи была достигнута договоренность о создании в стране координационного совета по экологическому образованию, в состав которого войдут представители госорганов, общественные деятели, образовательные учреждения, неправительственные и международные организации, в том числе ПРООН, РОП, Фонд развития общественно значимых инициатив и другие заинтересованные организации.

«Уверен, что только общими усилиями мы можем добиться цели по воспитанию поколения, способного обеспечить устойчивое развитие общества», — сказал в заключение встречи министр экологии Магзум Мирзагалиев.

Напомним, на расширенном заседании правительства 10 июля этого года Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил ввести в школах предмет «Экологическое образование детей».

«Нам нужно заниматься проблемами экологии, которые становятся всё более актуальными с общественной точки зрения», — отметил тогда глава государства.