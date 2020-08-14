Примерно половина населения планеты в той или иной степени попала под ограничения, введенные правительствами различных государств с целью предотвратить распространение коронавируса COVID-19.

Социальной изоляции подверглось огромное количества людей во всем мире. И сегодня все чаще говорят, что мир переживает эпидемию одиночества.

Как социальная изоляция влияет на качество жизни одиноких людей рассказала Бахыт Ниязбековна Туменова, врач и президент ОФ «Аман-саулык», эксперт в области снижения вреда.

“Принято считать, что коронавирус ускоряет многие технологические тренды, то, на что раньше отводили пять-десять лет, происходит прямо сейчас. Образование переключилось на онлайн-режим, работа перешла в удаленный формат, стали привычными социальные сети, виртуальное общение, огромное количество игр, дополненных виртуальной реальностью. Чего не скажешь о ситуации, сложившейся с человеческими отношениями. Природа человека меняется гораздо медленнее, чем технологические тренды. Если сегодня мы не представляем свою жизнь без технологий, которые появились 20 или 50 лет назад, то функции нашего мозга и психики, определяющие потребность в других людях, остались такими, какими были со времен создателя.

Изоляция, потеря работы, смена привычек, риск серьезно заболеть, неопределенность в будущем — все это стресс, который особенно присущ одиноким людям. И именно в такие периоды жизни люди начинают сильно увлекаться вредными привычками. Ученые нашли связь между одиночеством и пристрастием к никотину. Как правило, люди с ограниченными социальными связями курят больше и сложнее отказываются от вредной привычки. Зависимость от курения сказывается на психическом состоянии одиноких людей, поэтому процесс отказа от курения должен быть плавным, постепенным”, — считает Бахыт Туменова.

В исследовании, опубликованном в журнале Addiction, британские ученые из Бристольского университета доказали, что одиночество увеличивает вероятность того, что человек начнет курить, и число выкуриваемых ежедневно сигарет будет расти. К тому же изолированность снизит способность человека отказаться от вредной привычки.

Данные выводы были сделаны на основе генетических и популяционных данных от сотен тысяч людей. Доказано, что одиночество — прямая причина курения. Возможным объяснением этого является тот факт, что сигареты рассматриваются в качестве механизма частичного снятия стресса и тревожных состояний. Это пристрастие запускает жесткий замкнутый цикл, поскольку курение усиливает изолированность человека, влияя на уровень дофамина в мозге. Наблюдения показали, что жители Великобритании курили ощутимо больше во время карантина, чем до него. Специалисты пришли к выводу, что изоляция спровоцировала целую эпидемию одиночества в стране.

“Чтобы бросить курить, будет логичным постепенно перейти с обычных сигарет на менее опасные продукты, например, на нагревательные системы табака. Они нагревают табак, но не сжигают его, и это значительно снижает подверженность организма вредным и потенциально вредным химическим веществам, что соответствует концепции снижения вреда, которую я пропагандирую на протяжении многих лет.

Не так давно Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) признало, что системы нагревания табака подходят для защиты общественного здоровья и являются продукцией с пониженным риском, так как уровень содержания выделяемых вредных токсинов при их использовании намного ниже, чем при курении обычных сигарет. А в Казахстане, наоборот, усилили запреты, в том числе и на использование данного вида продукта. Считаю, что такое кардинальное решение не даст ожидаемых результатов, так как известно, что запреты лишь подогревают внимание и тягу людей к запретному.

Думаю, что пришло время выработать государственную политику в формировании привычек здорового образа жизни у граждан страны, укреплять и повышать эффективность всей системы здравоохранения, особенно в такой критический период, когда казахстанская медицина испытывает колоссальные нагрузки”, — подытожила Бахыт Ниязбековна.