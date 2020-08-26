Ежедневно Фонд поддерживает активную обратную связь в социальных сетях и публично отвечает на множество поступающих вопросов, передает Otyrar.KZ.

Если у Вас возникла ситуация, в которой необходим наш ответ — просим Вас оставлять комментарии и личные сообщения в наших официальных аккаунтах, а также в аккаунтах директоров филиалов Фонда, и эти же аккаунты отмечать в своих постах и комментариях.

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